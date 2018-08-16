В США произошла массовая передозировка наркотиками

В городе Нью-Хейвен в американском штате Коннектикут за один день с передозировкой наркотиками госпитализировали 71 человека.

Об этом сообщает NBC.

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Отмечается, что большинство случаев передозировки произошло в парке в центре города у Йельского университета. По словам врачей, у пострадавших наблюдаются рвота и галлюцинации, проблемы с артериальным давлением и дыханием.



Парк у Йельского университета



Все пострадавшие употребляли синтетическую марихуану, известную как вещество К2. В полиции сообщили о задержании подозреваемого в причастности к массовой передозировке. Личность задержанного пока не разглашается.

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