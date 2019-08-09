В США прокомментировали предложение Зеленского расширить нормандский формат
В США уже давно выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе, и теперь посредником в этом выступает спецпредставитель Госдепа Курт Волкер. Однако для создания нового формата, отличного от нормандского, необходима договоренность всех сторон.
После смертельного обстрела украинских позиций на Донбассе, в результате чего погибли четверо украинских морпехов Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран "нормандской четверки" как можно скорее собраться. Кроме того, украинский гарант позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и попросил того повлиять на пророссийских боевиков на Донбассе.
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Ранее Зеленский предлагал Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.
В США в свою очередь поприветствовали усилия Зеленского по осуществлению шагов в направлении мира, передает "Голос Америки".
"Действия украинских военных в Станице Луганской, желание восстановить мост, необходимый для удовлетворения гуманитарных потребностей, демонстрирует намерение нового украинского правительства предпринять шаги в правильном направлении", – подчеркнул заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент.
В то же время он отметил, что любой новый формат решения конфликта на Донбассе потребует договоренности всех сторон.
Касаемо нормандского формата из четырех стран, то США выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе. Сейчас эти усилия возглавляет предназначенный для проведения переговоров специальный представитель Курт Волкер,
–добавил Кент.
По его словам, преданность США сохранению территориальной целостности и суверенитета Украины является непоколебимой и такой останется. Также США стремятся помочь Украине восстановить ее суверенитет и территориальную целостность.
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"Мы верим, что весь Донбасс является частью Украины, так же, как и Крым ", – подчеркнул представитель Госдепа.
К слову, в начале августа Курт Волкер выразил мнение, что американский президент Дональд Трамп может присоединиться к нормандскому формату, но при условии, что это будет полезным.
Что такое Нормандский формат? Это переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, участие в которых принимают четыре страны: Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут проходить как на уровне руководителей государств, так и на уровне руководителей МИД. Назвали так формат потому, что первая встреча руководителей этих государств состоялась во французской Нормандии. С тех пор в "нормандском формате" состоялся ряд телефонных разговоров и встреч на высшем уровне, а также контактов МИД.
Последний раз четырехсторонние переговоры состоялись в 2016 году и работа нормандской четверки была заморожена. Дело в том, что российский президент Владимир Путин отказался их посещать, поэтому стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.
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