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      У США прокоментували пропозицію Зеленського розширити нормандський формат

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      Джордж Кент
      Джордж Кент / USUBC

      У США уже давно висловили бажання брати участь у розв'язанні конфлікту на Донбасі, і наразі посередником у цьому виступає спецпредставник Деждепу Курт Волкер. Однак для створення нового формату, відмінного від нормандського, є необхідною домовленість усіх сторін.

      Після смертельного обстрілу українських позицій на Донбасі, внаслідок чого загинули чотири українських морпіхи Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн "нормандської четвірки" якомога швидше зібратися. Крім того, український гарант зателефонував своєму російському колезі Володимиру Путіну та попросив того вплинути на проросійських бойовиків на Донбасі. 

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      Раніше Зеленський пропонував Путіну провести прямі перемовини в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН і президента Франції.

      У США, зі свого боку, привітали зусилля Зеленського щодо здійснення кроків у напрямку миру, передає "Голос Америки".

      "Дії українських військових у Станиці Луганській, бажання відбудувати міст, необхідний для задоволення гуманітарних потреб, демонструє намір нового українського уряду зробити кроки у правильному напрямку", – підкреслив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент.

      Водночас він зауважив, що будь-який новий формат вирішення конфлікту на Донбасі потребуватиме домовленості усіх сторін.

      Щодо нормандського формату з чотирьох країн, то США висловили бажання брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі. Зараз ці зусилля очолює призначений для проведення переговорів спеціальний представник Курт Волкер,
      – додав Кент.

      За його словами, відданість США збереженню територіальної цілісності та суверенітету України є непохитною та такою залишатиметься. Також США прагнуть допомогти Україні відновити її суверенітет та територіальну цілісність.

      До речі, у США похвалили Зеленського за реакцію на обстріли на Донбасі

      "Ми віримо, що весь Донбас є частиною України, так само, як і Крим", – наголосив представник Держдепу.

      До слова, на початку серпня Курт Волкер висловив думку, що американський президент Дональд Трамп може долучитись до нормандського формату, але за умови, що це буде корисним.

      Що таке Нормандський формат? Це перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, участь у яких беруть чотири країни: Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть проходити як на рівні очільників держав, так і на рівні очільників МЗС. Назвали так формат тому, що перша зустріч очільників цих держав відбулася у французькій Нормандії. Відтоді у "нормандському форматі" відбулися низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.

      Востаннє чотиристоронні перемовини відбулися у 2016 році та роботу нормандської четвірки було заморожено. Річ у тім, що російський президент Володимир Путін відмовився їх відвідувати, відтак сторони контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.

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      Теги: Нормандський формат Війна на Донбасі Володимир Зеленський Новини США Новини України Новини політики
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