В США женщина через полоскание носа подхватила смертельную амебу, которая уничтожила ее мозг

В США женщина умерла после того, как заразилась амебой Balamuthia mandrillaris, которая повредила ее мозг.

Об этом сообщает научный журнал Livescience.

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Жительница Сиэтла обратилась к врачу с хронической синусовой инфекцией. Ей прописали полоскать носовую полость физраствором, но вместо него она использовала обычную водопроводную воду, которую пропускала через фильтр из магазина.

Год спустя у женщины появились необычные симптомы: странная красная сыпь вокруг носа, головокружение и приступы боли. После очередного приступа и потери ориентации врачи решили провести исследования мозга, по результатам которого врачи диагностировали 1,5-сантиметровую опухоль в задней части черепа.



Амеба Balamuthia mandrillaris убивает 98% зараженных людей

Медики решились на операцию. Поврежденные ткани удалили, а женщину отправили домой, но позже ей стало хуже. Выяснилось, что ее мозг был заражен амебой Balamuthia mandrillaris, из-за размножения которой опухоль росла в размере.

У здоровых людей с хорошей иммунной системой Balamuthia mandrillari встречается крайне редко. По данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, во всем мире было зарегистрировано около 200 случаев заражения.

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