В столице полиция обнаружила незаконное содержание 11 детей

Дети находились в "детском садике", у которого нет разрешительных документов и соответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

В частном доме в Киеве незаконно функционирует детский сад, где содержится более 10 детей, об этом сообщил в полицию аноним.

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Полиция, прибывшая к дому, обнаружила 11 малолетних, находившихся на улице. Мужчина, который находился рядом, при появлении правоохранителей сразу завел детей в дом и от общения отказался.



Детский сад в частном доме / Фото: Нацполиция

Правоохранители отметили, что пребывание детей в этом помещении представляет для них опасность: несоответствие санитарно-гигиеническим требованиям, отсутствие соответствующей пожарной безопасности, несоответствие нормам питания.

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Детский сад в частном доме / Фото: Нацполиция

Детей передали родителям, которых вызвали на место для выяснения обстоятельств.



Детский сад в частном доме / Фото: Нацполиция