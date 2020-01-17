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      В столице полиция обнаружила незаконное содержание 11 детей

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      В частном доме открыли детский сад / kyiv.npu.gov.ua

      Дети находились в "детском садике", у которого нет разрешительных документов и соответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

      В частном доме в Киеве незаконно функционирует детский сад, где содержится более 10 детей, об этом сообщил в полицию аноним.

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      Полиция, прибывшая к дому, обнаружила 11 малолетних, находившихся на улице. Мужчина, который находился рядом, при появлении правоохранителей сразу завел детей в дом и от общения отказался.

      Дитячий садок незаконний
      Детский сад в частном доме / Фото: Нацполиция

      Правоохранители отметили, что пребывание детей в этом помещении представляет для них опасность: несоответствие санитарно-гигиеническим требованиям, отсутствие соответствующей пожарной безопасности, несоответствие нормам питания.

      Незаконний дитячий будинок
      Детский сад в частном доме / Фото: Нацполиция

      Детей передали родителям, которых вызвали на место для выяснения обстоятельств.

      незаконний дитячий садок
      Детский сад в частном доме / Фото: Нацполиция

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Новости Киева Дети и несовершеннолетние
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