В суд тянут фильм, во время съемок которого погиб пожарный

Компании, которая занималась производством ленты "Сиротский Бруклин", во время которого в пожаре погиб спасатель, предъявили иск на семь миллионов долларов.

Продюсерской компании Эдварда Нортона, которая занималась съемкой фильма с Брюсом Уиллисом в главной роли, из-за пожара и смерти спасателя, предъявили судебный иск, сообщает Variety.

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Пожар, произошедший в Нью-Йорке именно во время съемок фильма "Сиротский Бруклин", не оставил в стороне свидетелей, которые и выступили истцами.

В суд обратились Эрика и Джордж Крус, которые живут в доме, где проходила работа над фильмом,

По словам жителей сгоревшего дома, компания действовала безрассудно, внося в здание легковоспламеняющиеся материалы и не имея достаточно персонала по безопасности.

В иске также утверждается, что они не были предупреждены о пожаре, из-за которого все потеряли.

Эрика и Джордж Крус требуют компенсацию в размере семи миллионов долларов.

Погибший спасатель

Напомним, что в Нью-Йорке во время съемок фильма "Сиротский Бруклин", в котором снимаются Брюс Уиллис и Болдуин, произошел пожар и погиб 37-летний спасатель – Майкл Дэвидсон. Огонь вспыхнул вечером в историческом здании клуба St. Nick's Jazz Pub, который давно был закрыт. Мужчина служил в департаменте 15 лет. Погибшего награждали за храбрость в четырех отдельных случаях. Пожарный получил тяжелые ранения во время борьбы с огнем на Манхэттене. Карета скорой помощи доставила его в больницу Гарлема, где он умер от ран. После трагического случая продюсеры фильма, режиссером которого является Эдвард Нортон, выразить соболезнования в связи с трагедией.