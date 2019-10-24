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      В ТРЦ в Киеве мужчина избил представительницу ЛГБТ-сообщества

      86 Читати новину українською
      Мужчина перепутал девушку с парнем
      Мужчина перепутал девушку с парнем / bartka

      В киевском торгово-развлекательном центре "Космополит" 19 октября мужчина избил представительницу ЛГБТ-сообщества KyivPride, которая посещала кинотеатр вместе со своей партнершей.

      Мужчина перепутал девушку с парнем, когда она после сеанса пошла вместе со своей партнершей в уборную, сообщается на фейсбук-странице сообщества KyivPride.

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      После вечернего сеанса пара пошла в уборную, но за ними побежал мужчина. Он обратился к Марии со словами "Пацанчик, тебе здесь не место". По словам Анастасии это и стало причиной нападения, ведь мужчина считал, что Мария – это парень, и ей не место в женском туалете,
      – говорится в сообщении.

      Не смотря на убеждение, что Марина – девушка, мужчина ей не поверил. Инцидент со ссоры быстро перерос в драку. Нападающий сперва тащил девушку за руку, после чего скрутил ее и опрокинув через себя ударил головой о плитку.

      У девушки диагностированы ушибы головы, шеи и ушиб с подозрением на сотрясение мозга. Ей назначили компьютерную томографию для более детального обследования. Потерпевшая сняла побои и составила заявление в полиции.

      Сообщество KyivPride призвала Нацполицию расследовать это дело, а Верховную Раду и Кабмин как можно быстрее внедрить действенное законодательство о преступлениях на почве ненависти, в соответствии с их обязательствами в рамках Национальной стратегии по правам человека.

      Смотрите видео снятое после инцидента:

       

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости Киева ЛГБТ
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