В ТРЦ в Киеве мужчина избил представительницу ЛГБТ-сообщества

В киевском торгово-развлекательном центре "Космополит" 19 октября мужчина избил представительницу ЛГБТ-сообщества KyivPride, которая посещала кинотеатр вместе со своей партнершей.

Мужчина перепутал девушку с парнем, когда она после сеанса пошла вместе со своей партнершей в уборную, сообщается на фейсбук-странице сообщества KyivPride.

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После вечернего сеанса пара пошла в уборную, но за ними побежал мужчина. Он обратился к Марии со словами "Пацанчик, тебе здесь не место". По словам Анастасии это и стало причиной нападения, ведь мужчина считал, что Мария – это парень, и ей не место в женском туалете,

– говорится в сообщении.

Не смотря на убеждение, что Марина – девушка, мужчина ей не поверил. Инцидент со ссоры быстро перерос в драку. Нападающий сперва тащил девушку за руку, после чего скрутил ее и опрокинув через себя ударил головой о плитку.

У девушки диагностированы ушибы головы, шеи и ушиб с подозрением на сотрясение мозга. Ей назначили компьютерную томографию для более детального обследования. Потерпевшая сняла побои и составила заявление в полиции.

Сообщество KyivPride призвала Нацполицию расследовать это дело, а Верховную Раду и Кабмин как можно быстрее внедрить действенное законодательство о преступлениях на почве ненависти, в соответствии с их обязательствами в рамках Национальной стратегии по правам человека.

Смотрите видео снятое после инцидента: