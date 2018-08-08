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В Украине – свадебный бум: почему украинцы верят в магию цифр

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Сегодня, 8 августа, в Украине – настоящий свадебный бум. Причина именно в дате: красивое число "08.08.2018" многие считают удачным для начала семейной жизни.

8 августа 2018 года – будний день, но желающих жениться немало.

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Хромая, но уверенно идет к своей цели вместе с будущим мужем Маргарита – незадолго до свадьбы девушка сломала ногу. Но решила не отменять праздник. "Просто хорошая дата, поэтому мы решили, что это будет хорошая возможность. Невест много, а вот коллег по несчастью, со сломанной ногой – не видела еще сегодня", – рассказала невеста Маргарита.

В этот день, кроме Маргариты и Александра, в Украине пожелали жениться более 1600 пар, что в разы больше, чем обычно. Каждая пятая пара – в столице. Поэтому сегодня Государственные отделы регистрации актов гражданского состояния Киеве будут работать до последнего посетителя.

Мы намерены расписать всех, кто захочет сегодня заключить брак,
– заверил начальник Главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко.

Начальник Главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко

Только в центральном ЗАГСе столицы сегодня женятся более 80 пар. И количество желающих растет. Ведь те, кто ждет ребенка, или уже имеет малолетних отпрысков, имеют льготы и могут регистрировать брак в день подачи заявления.

Восьмерка – два кольца, которые входят друг в друга. Это гармония, характер, радость, успешные дети и гораздо меньший риск развода,
– объяснил стремление украинцев жениться в красивые даты нумеролог Дмитрий Довганчук.

Правда, Минюст не разделяет оптимизма нумерологов. Статистика прошлых лет показывает, что те, кто женился в символические даты, расстаются не реже среднестатистических пар.

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Но если взглянуть на количество заявлений – украинцы верят в магию чисел и свадебный бум будет продолжаться еще 18 и 28 августа.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины Новости Киева
Источник: 24 Канал
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