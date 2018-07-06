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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори учителей, полицию и студентов

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В Украине бесплатно будут вакцинировать от кори учителей, полицию и студентов
В Украине бесплатно будут вакцинировать от кори учителей, полицию и студентов / Иллюстративное фото

Министерство здравоохранения Украины приняло решение безвозмездно вакцинировать от кори взрослых, относящихся к группам риска. Речь идет о медиках, учителях и представителях силовых структур.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

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Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых. В частности, речь идет о распространении заболеваемости в группах, проживающих в общем пространстве (военные, участники Операции объединенных сил, студенты), а также среди педагогов и медиков,
– говорится в сообщении Минздрава.

Так, обязательно вакцинируют от кори медицинских работников, работников образовательных учреждений и немедицинских работников учреждений здравоохранения, представителей силовых структур (МВД, Минобороны, СБУ, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Пограничной службы Украины, Государственной служба охраны), студентов учебных заведений без ограничения возраста.

"Для проведения иммунизации этих групп взрослых в Украине вакцины есть в наличии, благодаря запасам, которые были закуплены за бюджетные средства в предыдущие годы. Согласно действующему законодательству, вакцины закупаются только для иммунизации детей", – отмечают в Минздраве.

Отмечается, что по состоянию на 27 июня 2018 года в Украине есть 852 тысячи доз вакцин.

Теги: Новости Украины Здоровье Министерство здравоохранения Украины Корь
Источник: 24 Канал
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