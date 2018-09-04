В Украине хотят ввести систему видеопомощи арбитрам VAR

Президент УПЛ Томас Гримм оценил возможность внедрения системы видеоповторов (VAR) в матчах украинской Премьер-лиги.

Гримм отметил, что система VAR очень дорогая и сейчас недоступна для УПЛ, но надеется на решение этой проблемы со стороны Федерации футбола Украины (ФФУ).

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Безусловно, это очень важная система для помощи украинским арбитрам. Но это очень дорого и пока недоступно для нас. ФФУ должна решить этот вопрос. С точки зрения болельщиков это не очень хорошо, ведь пропадает динамика, пока арбитр берет паузу, чтобы посмотреть повтор. Но с точки зрения справедливых решений это нужно,

– сказал президент УПЛ в интервью Tribuna.com.

Отметим, что в конце июля президент ФФУ Андрей Павелко сообщил о договоренности с ФИФА по внедрению системы видеоповторов.

В этом сезоне VAR используется в четырех из пяти топ-чемпионатов Европы. Кроме АПЛ, его используют также в еврокубках.

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