В Украине могут объявить эпидемию кори

Министерство здравоохранения до конца недели намерено созвать специальную комиссию, которая рассмотрит вопрос о необходимости объявления эпидемии кори в Украине.

Об этом рассказала исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Она отметила, что для того, чтобы объявить эпидемию кори в Украине, необходимо подтверждение ряда показателей.

"Есть много показателей по эпидемии. Это не только количество больных и количество смертей. Сейчас чтобы объявить эпидемию мы должны созвать специальную комиссию, которая будет этим заниматься. К концу недели мы собираем все документы, чтобы можно было это сделать и рассмотреть, пришло ли время эпидемии", – заявила Супрун.

Корь – что это? Это очень заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях – до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.

По ее словам, во время эпидемии Министерство здравоохранения Украины будет иметь больше возможностей для закупки вакцин.

Отметим, что две дозы вакцины защищают от кори на всю жизнь. Ревакцинация не нужна, если вам сделали такую прививку в детстве (1 и 6 лет). С начала года корью в Украине заболели 8490 человек.



Корь в Украине

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