В Украине могут появиться платные дороги: цены и направления

"Укравтодор" совместно со Всемирным банком планирует выделили три направления, которые могут стать первыми платными дорогами Украины. Речь идет о направлениях "Киев – Белая Церковь", "Львов – Краковец", "Львов – Тернополь".

Отмечается, что все платные дороги будут новыми и обязательно будут иметь бесплатную альтернативную дорогу, передает "Сегодня".

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Для того, чтобы построить новую дорогу по направлению "Киев – Белая Церковь", нужно около 535 миллионов долларов и три года. Но даже учитывая оплату дороги водителями, инвестор за год сможет вернуть лишь около 5% (около 27 миллионов долларов). Проезд по дороге "Киев – Белая Церковь" (а это 60 километров) может стоить от 60 до 120 гривен.

На строительство новой дороги по направлению "Львов – Краковец", а это 60 километров, потратят 290 миллионов долларов и два года. Инвесторы будут получать по 4 миллиона долларов в год. Цена проезда по платной дороге из Львова в Краковец (Польша) составит не более 2,2-3,2 евроцентов за километр (в общем 22–32 гривен).

В направлении "Львов – Тернополь" можно расширить дорогу с двух полос до четырех. На это нужно потратить 293 миллионов долларов и около трех лет. Зарабатывать инвесторы на этой дороге смогут около 35 миллионов долларов в год.

Трудности для открытия платных дорог заключаются не только в том, чтобы найти инвесторов для этих проектов, но и в том, чтобы преодолеть нежелание простых украинцев пользоваться платными дорогами.

Кроме того, "Укравтодор" планирует в этом году восстановить от 1500 до 1800 километров украинских дорог, на строительство, реконструкцию и ремонт которых будет направлено около 20 миллиардов гривен.