В Украине начнут работать электронные больничные

В Украине в 2019 году начнет работать электронный реестр листов нетрудоспособности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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В ведомстве отметили, что ежегодно в Украине выдается до 5,5 миллионов больничных. В то же время правительство решило осовременить эту систему и приняло решение о создании электронного реестра.

Планируется, что уже в 2019 году электронные больничные листы полностью заменят бумажные. Оформление и продление больничных должно стать удобным процессом. Электронный реестр сэкономит время пациентам и врачам – больные не должны собирать по кабинетам печати, а врачи – тратить время на лишнюю бумажную работу,

– добавили в Минздраве.

Также в министерстве отметили, что пациент будет получать больничный у врача, но сам бланк станет электронным.

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