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      В Украине начнут работать электронные больничные

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      Электронный реестр листков нетрудоспособности
      Электронный реестр листков нетрудоспособности / subsidii.net

      В Украине в 2019 году начнет работать электронный реестр листов нетрудоспособности.

      Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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      В ведомстве отметили, что ежегодно в Украине выдается до 5,5 миллионов больничных. В то же время правительство решило осовременить эту систему и приняло решение о создании электронного реестра.

      Планируется, что уже в 2019 году электронные больничные листы полностью заменят бумажные. Оформление и продление больничных должно стать удобным процессом. Электронный реестр сэкономит время пациентам и врачам – больные не должны собирать по кабинетам печати, а врачи – тратить время на лишнюю бумажную работу,
      – добавили в Минздраве.

      Также в министерстве отметили, что пациент будет получать больничный у врача, но сам бланк станет электронным.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Украины Здоровье Министерство здравоохранения Украины Медицинская реформа
      Источник: 24 канал
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