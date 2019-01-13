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      В Украине назвали лучших футбольных тренеров: украинец обошел Фонсеку и Хацкевича

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      Владимир Шаран с дочкой во время награждения
      Владимир Шаран с дочкой во время награждения / Фото Анатолия Янголя

      Всеукраинское объединение тренеров по футболу на гала-церемонии наградило лучших наставников в украинском футболе.

      Лучшим тренером команд УПЛ стал Владимир Шаран из "Александрии". Он сумел опередить тренера "Шахтера" Паулу Фонсеку и наставника "Динамо" Александра Хацкевича.

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      На награждение Владимир Шаран пришел с дочкой.

      Также наградили Руслана Костишина (лучший тренер в Первой лиге), Андрея Донца (Вторая лига), Василия Гречаного (аматоры) и Сергея Швеца (студенты).

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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