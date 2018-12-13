В Украине официально объявили эпидемию гриппа и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией превысила эпидемический порог.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Читайте также: Грипп в Украине: нужно ли ждать повтора эпидемии 2010 года

"За прошедшую неделю показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемиологический порог – заболели более 203 тысяч человек", – заявили в Минздраве.

Отмечается, что показатель заболеваемости гриппом с 3 по 9 декабря составил 528,2 на 100 тысяч населения, что на 1,8% больше эпидемического порога в Украине.



В Украине началась эпидемия гриппа

Также в Минздраве сообщили, на прошлой неделе один человек умер вследствие гриппа.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.