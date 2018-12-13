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      В Украине официально объявили эпидемию гриппа и ОРВИ

      29 Читати новину українською
      В Украине началась эпидемия гриппа
      В Украине началась эпидемия гриппа / etcetera.media

      Заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией превысила эпидемический порог.

      Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

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      "За прошедшую неделю показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемиологический порог – заболели более 203 тысяч человек", – заявили в Минздраве.

      Отмечается, что показатель заболеваемости гриппом с 3 по 9 декабря составил 528,2 на 100 тысяч населения, что на 1,8% больше эпидемического порога в Украине.


      В Украине началась эпидемия гриппа

      Также в Минздраве сообщили, на прошлой неделе один человек умер вследствие гриппа.

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      Теги: Здоровье Министерство здравоохранения Украины эпидемия Грипп в Украине Медицина
      Источник: Здоров'я 24
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