В Украине отменили запрет на популярное обезболивающее
Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Украины отменила временный запрет на обезболивающее "Кетанов" румынского производства.
Об этом свидетельствует распоряжение от 25 июня, опубликованное на сайте ведомства.
Читайте также: В Украине запретили популярное обезболивающее
Речь идет о таблетках "Кетанов" по 10 мг № 100 (10х10) в блистерах, серии 11176077, которое производит КК Терапия АО, Румыния.
Отменили соответствующий запрет на основании положительных результатов дополнительного исследования серии обезболивающего.
Запрет установили 11 мая из-за несоответствия оригинал-макета и регистрационного удостоверения.
В Украине отменили запрет на "Кетанов"
К слову, в Украине установили постоянный запрет на применение и реализацию лекарственного средства "Ентерожемина".
Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.