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Телеканал новостей 24 Новости Медицина

В Украине отменили запрет на популярное обезболивающее

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В Украине отменили запрет на "Кетанов"
В Украине отменили запрет на "Кетанов" / ajp.com.au

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Украины отменила временный запрет на обезболивающее "Кетанов" румынского производства.

Об этом свидетельствует распоряжение от 25 июня, опубликованное на сайте ведомства.

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Речь идет о таблетках "Кетанов" по 10 мг № 100 (10х10) в блистерах, серии 11176077, которое производит КК Терапия АО, Румыния.

Отменили соответствующий запрет на основании положительных результатов дополнительного исследования серии обезболивающего.

Запрет установили 11 мая из-за несоответствия оригинал-макета и регистрационного удостоверения.

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В Украине отменили запрет на "Кетанов"

К слову, в Украине установили постоянный запрет на применение и реализацию лекарственного средства "Ентерожемина".

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лекарства Медицина
Источник: 24 Канал
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