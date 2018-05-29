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В Украине ожидается мощная эпидемия кори

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Следующая эпидемия кори ожидается весной 2019
Следующая эпидемия кори ожидается весной 2019 / golosgromadu.info

В "Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" спрогнозировали новую вспышку заболевания корью, если в Украине не будут приняты соответствующе меры.

Об этом рассказал гендиректор учреждения Владимир Курпита, пишет РБК.

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Следующую вспышку болезни стоит ожидать до весны 2019 года.

Ее вычислили через цикличность обострения болезни – каждые два года. Последний всплеск пришелся на весну 2017 года.

По словам гендиректора, следующая эпидемия кори будет значительно мощнее.

"Мы видим, что идет вторая, более сильная волна заболеваемости корью. В прошлом году мы провели дополнительную волну вакцинации от кори детей до девяти лет. Нам удалось повысить уровень вакцинации среди них до 83%. Но сейчас начали болеть старшие дети 14-17 лет, студенты, а также взрослые", – отметил Курпита.

Напомним, что с 24 апреля по 2 мая в Украине более тысячи человек заболели корью, сейчас это является анти рекордом.

Теги: Новости Украины Здоровье Медицина Корь эпидемия
Источник: 24 Канал
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