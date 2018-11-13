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      В Украине презентовали первое исследование модной индустрии: что показали результати

      15 Читати новину українською
      Международный форум "Креативная Украина"
      Международный форум "Креативная Украина" / 24 канал

      В рамках международного форума "Креативная Украина", который состоялся 8-9 ноября в Киеве, были обнародованы результаты первого в истории Украины исследования отечественной модной индустрии. Спикеры обсудили ситуацию с культурной средой и модной индустрией для развития украинского креативного предпринимательства.

      На форуме присутствовали Премьер-министр Владимир Гройсман, Министр культуры Евгений Нищук и другие представители стран Европейского Союза и Украины. Масштабное исследование о модной индустрии в Украине, которое показало долю дизайна женской одежды в экономике страны, проводили при содействии Украинского Культурного Фонда.

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      форум
      Мижнародный форум "Креативная Украина" / 24 канал

      Одна из спикеров и представителей исследования Анна Варавва отметила, что Украина имеет огромный потенциал в направлении дизайна и креативной индустрии в целом, однако государство должно обратить внимание на обеспечение лучших условий и системной поддержки этой сфере. Кроме того Варава обозначила факторы, которые могут увеличить долю легкой промышленности в ВВП Украины в 40 раз, с 0,06% до 2,4%.

      Украинские дизайнеры и модельеры – привлекательный партнер для зарубежных игроков из-за дешевой рабочей силы, но нужно работать и на себя, создавая национальные бренды и увеличивая ВВП страны,
      – прокомментировала культурный дипломат.

      форум
      Культурный дипломат Анна Варава / 24 канал

      В рамках форума "Креативная Украина" состоялись также презентации последних тенденций развития дизайна, моды, книгоиздательства, а также бизнес-консультации и лекции с участием международных экспертов. Организаторы мероприятия добавляют, что такой форум должен способствовать сотрудничеству между органами власти, обществом и различными секторами экономики, чтобы наладить партнерство между государством и частной собственностью.

      Теги: Новости Украины Новости культуры LifeStyle Новости Киева Стиль и мода
      Источник: 24 канал
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