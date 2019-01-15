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      В Украине пройдет женский форум "Я – счастлива!"

      8 Читати новину українською
      В Украине пройдет женский форум "Я – счастлива!"

      В пятницу, 18 января, будет проходить масштабный женский форум "Я – счастлива" по инициативе Ирины Сисоенко.

      Организаторы приглашают всех женщин пообщаться на тему женского счастья, ведь для каждого счастье означает что-то свое.

      Участники форума пообщаются на темы, интересные и важные для каждой женщины:

      • Истории женщин, которые достигли больших успехов в политике и карьере. Как отражается на личной жизни? Что более важно для женского счастья?
      • Карьера, или отношения с мужем и семейный уют? Должны ли мы выбирать между карьерой и семьей?
      • Как совместить счастливую семью и карьерное развитие, участие в политической жизни, самореализация и при этом быть счастливой?
      • Отношения с мужчиной: как остаться всегда желанной и привлекательной?
      • Бизнес-леди – как мама. Какая Она?
      • Взаимоотношения женщин разных поколений. Мама – Я – дочь. Сила женского рода.
      • Работа, семья, время для себя. Красота, женское здоровье.

      Также будет много других интересных тем от спикеров-женщин, которым есть чем поделиться.

      Спикеры форума:

      Оксана Диптан – психолог, бизнес-тренер, гештальт-терапевт, сертифицированный специалист по оценке личности и эмоционального интеллекта, ведущая программы "ВРЕМЯ ПЕРВЫХ" на Восьмом канале, Президент закрытого женского клуба "GENERAL CLUB". Амбасадорка Международного Посольства женщин-предпринимателей. Автор методического пособия "Язык тела", автор книги "Поговорим об этом? Секреты эффективных переговоров при любых обстоятельствах".

      Татьяна Шевчук – врач гинеколог, заведующая департаментом гинекологии клиники Grace, кандидат медицинских наук, врач высшей категории с опытом практики – более 20 лет.

      Ольга Редзюк – бизнес-леди, общественный деятель, основатель и директор компании Olerom, основательница Olerom Forum One, международного благотворительного фонда "Ангелы Мира".

      Роза Аль-Намри – непревзойденная телеведущая шоу "Холостяк. Как выйти замуж".

      Светлана Свердликова – женщина с интересной жизненной историей, которая уже в 18 лет, без всякой помощи, имела первую бизнес сделку! Имеет 2 высших образования, автор книги "География партий и общественно-политических движений в Украине", соавтор учебника "Политические партии как субъект формирования политико-управленческой элиты в условиях политической модернизации", была ведущей социального проекта "Будьте здоровы" на канале Тонис , автор образовательного блога для женщин "Fenomen", активный социальный деятель.

      Вход свободный по предварительной регистрации.
      г. Бровары, ул. Киевская 316, ТРЦ "Терминал", Концерт-холл, 15:00 – 18:00
      Получить больше информации можно по телефону +38 067 7987641

      Теги: Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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