В Украине пройдет женский форум "Я – счастлива!"

В пятницу, 18 января, будет проходить масштабный женский форум "Я – счастлива" по инициативе Ирины Сисоенко.

Организаторы приглашают всех женщин пообщаться на тему женского счастья, ведь для каждого счастье означает что-то свое.

Участники форума пообщаются на темы, интересные и важные для каждой женщины:

Истории женщин, которые достигли больших успехов в политике и карьере. Как отражается на личной жизни? Что более важно для женского счастья?

Карьера, или отношения с мужем и семейный уют? Должны ли мы выбирать между карьерой и семьей?

Как совместить счастливую семью и карьерное развитие, участие в политической жизни, самореализация и при этом быть счастливой?

Отношения с мужчиной: как остаться всегда желанной и привлекательной?

Бизнес-леди – как мама. Какая Она?

Взаимоотношения женщин разных поколений. Мама – Я – дочь. Сила женского рода.

Работа, семья, время для себя. Красота, женское здоровье.

Также будет много других интересных тем от спикеров-женщин, которым есть чем поделиться.

Спикеры форума:

Оксана Диптан – психолог, бизнес-тренер, гештальт-терапевт, сертифицированный специалист по оценке личности и эмоционального интеллекта, ведущая программы "ВРЕМЯ ПЕРВЫХ" на Восьмом канале, Президент закрытого женского клуба "GENERAL CLUB". Амбасадорка Международного Посольства женщин-предпринимателей. Автор методического пособия "Язык тела", автор книги "Поговорим об этом? Секреты эффективных переговоров при любых обстоятельствах".

Татьяна Шевчук – врач гинеколог, заведующая департаментом гинекологии клиники Grace, кандидат медицинских наук, врач высшей категории с опытом практики – более 20 лет.

Ольга Редзюк – бизнес-леди, общественный деятель, основатель и директор компании Olerom, основательница Olerom Forum One, международного благотворительного фонда "Ангелы Мира".

Роза Аль-Намри – непревзойденная телеведущая шоу "Холостяк. Как выйти замуж".

Светлана Свердликова – женщина с интересной жизненной историей, которая уже в 18 лет, без всякой помощи, имела первую бизнес сделку! Имеет 2 высших образования, автор книги "География партий и общественно-политических движений в Украине", соавтор учебника "Политические партии как субъект формирования политико-управленческой элиты в условиях политической модернизации", была ведущей социального проекта "Будьте здоровы" на канале Тонис , автор образовательного блога для женщин "Fenomen", активный социальный деятель.

Вход свободный по предварительной регистрации.

г. Бровары, ул. Киевская 316, ТРЦ "Терминал", Концерт-холл, 15:00 – 18:00

Получить больше информации можно по телефону +38 067 7987641