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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Украине состоится международный хоккейный турнир Donbass Open Cup

7 Читати новину українською
В Украине состоится международный хоккейный турнир Donbass Open Cup

В период с 6 по 8 сентября Дружковка примет седьмой розыгрыш традиционного предсезонного турнира Donbass Open Cup. Соревнование, организованное хоккейным клубом "Донбасс", пройдет на Ледовой арене "Альтаир".

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Стоит добавить, что впервые с 2013 года участие в соревновании примут не только украинские команды. Латвийский ХК "Земгале" с Елгавы станет участником Donbass Open Cup-2018.

Остальные участники и расписание матчей будет опубликовано позже.

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Теги: Новости спорта Хоккей
Источник: 24 Канал
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