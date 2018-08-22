В Украине состоится международный хоккейный турнир Donbass Open Cup

В период с 6 по 8 сентября Дружковка примет седьмой розыгрыш традиционного предсезонного турнира Donbass Open Cup. Соревнование, организованное хоккейным клубом "Донбасс", пройдет на Ледовой арене "Альтаир".

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Стоит добавить, что впервые с 2013 года участие в соревновании примут не только украинские команды. Латвийский ХК "Земгале" с Елгавы станет участником Donbass Open Cup-2018.

Остальные участники и расписание матчей будет опубликовано позже.

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