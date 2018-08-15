В Украине стартовал сезон опасного аллергена

Людям с аллергией на цветение сейчас не до шуток, ведь в Украине активно цветет сорняк амброзия – один из самых опасных сорняков-аллергенов.

С каждым годом чувствительных к сезонным аллергенам людей становится все больше, передает Оbozrevatel. Одним из самых серьезных раздражителей является амброзия, пыльца которой во время цветения вызывает аллергию.

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Амброзия быстро распространяется и сильно осушает почву в культурных посевах, вызывая угнетение посеянных растений. Поэтому экологи советуют срезать сорняк и не дать ему распространяться дальше.

А вот аллергикам медики рекомендуют как можно дальше держаться от растения. Пыльца амброзии вызывает аллергический ринит (насморк)

После прогулок по улицам стоит принять душ, чтобы смыть пыль с тела и волос. Также рекомендуют не употреблять продукты, которые могут вызвать аллергию. Также врачи выписывают тем, кто особенно страдает во время цветения, антигистаминные препараты.

В Украине стартовал сезон сильного аллергена – амброзии

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