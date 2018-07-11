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В Украине увеличилось количество денег

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За июнь денежная масса в Украине выросла на 1%, то есть до 1 триллиона 209,84 миллиарда гривен
За июнь денежная масса в Украине выросла на 1%, то есть до 1 триллиона 209,84 миллиарда гривен / 24 канал

За июнь 2018 года объем денежной массы (совокупность наличных денег в обращении, а также безналичных средств на счетах физических, юридических лиц и государства) в Украине вырос на 1%, то есть до 1 триллиона 209,84 миллиарда гривен.

Такую предварительную информацию обнародовал Нацбанк Украины.

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Согласно сообщению, за первый месяц лета денежная база увеличилась за прошлый месяц сразу на 3,1% – до 419,95 миллиарда гривен.

Как подчеркивают представители госрегулятора, такая динамика денежных агрегатов обусловлена, прежде всего, ростом объема наличных средств в обращении вне банков – на 3,6%, до 345 млрд грн, тогда как остаток по депозитам увеличился лишь на 0,2% – до 864, 42 миллиарда гривен.

Всего с начала 2018 объем денежной базы вырос на 5,2%, тогда как денежной массы – на 0,1%.

В то же время НБУ отмечает, что остатки гривневых депозитов населения в платежеспособных банках в июне выросли на 5,9% – до 262,9 миллиарда гривен, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – на 1,1%, до 8,5 миллиарда долларов.

По мнению специалистов банка, активному привлечению средств физических лиц способствовали высокие темпы роста заработных плат и дальнейший рост частных переводов из-за рубежа. Кроме того, приток средств на гривневые депозиты был вызван сохранением значительной разницы в доходности по валютным депозитам на фоне практически неизменного курса национальной валюты к доллару США.

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Правда, остатки депозитов юридических лиц в платежеспособных банках за прошлый месяц сократились: по гривневым вкладам – ​​на 5,6%, до 243,8 миллиарда гривен, по валютным (в долларовом эквиваленте) – на 1,3%, до 5,1 миллиарда долларов. Нацбанк со своей стороны объясняет такую ​​динамику вычетом госкомпаниями средств в бюджет.

Таким образом, общий портфель гривневых депозитов в июне практически не изменился и остался на уровне 506,7 миллиарда гривен, констатирует регулятор.

Теги: Новости Украины Деньги НБУ Гривна Доллар Финансы
Источник: 24 канал
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