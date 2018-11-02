В Украине временно запретили популярный успокаивающий препарат производства России

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела временный запрет на лекарственное средство "Глицин" производства ООО "Медицинский научно-производственный комплекс "Биотики", что зарегистрирован в России.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

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Как утверждают в Гослекслужбе, говорится о таблетках сублингвальныхе "Глицин" по 100 мг № 50 (50х1) в блистерах серии 0720317.

Говорится о таблетках сублингвальных "Глицин" по 100 мг № 50 (50х1) в блистерах серии 0720317 российской фирмы "Биотики"

Так, согласно анализам, светопропускание препарата в очищенной воде было заниженным, а разница в величинах светопропускания смесей Б и А препарата – завышенной.

Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства "Глицин", таблетки сублингвальные по 100 мг № 50 (50х1) в блистерах, серии 0720317, производства ООО "Медицинский научно-производственный комплекс "Биотики", Российская Федерация, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средств и контролю за наркотиками,

– добавляют в службе.

К слову, недавно Кабмин принял новую концепцию реформирования закупки лекарств и медицинских изделий. Следовательно, теперь для каждого препарата будет подобран оптимальный и удобный путь "доставки" к пациенту.

Что такое глицин? Это простая аминокислота, один из элементов, образующих цепочки ДНК. Глицин совершенно естественным образом вырабатывается в нашем теле постоянно, и постоянно расходуется.



Для чего применяют медицинский препарат "Глицин"? Глицин способен оказывать нейромедиаторное влияние, он снимает симптомы чрезмерного возбуждения и нормализует процессы торможения. На практике это выражается в росте работоспособности, улучшении процесса засыпания, в уменьшении раздражительности и конфликтности человека. Кроме того, он помогает восстановить функции мозга после травм и перенесенного инсульта. Также его применяют для лечения гипертонии. Имеет он еще антиоксидантное действие, а также способствует выведению и нейтрализации токсинов, в том числе алкогольных. В то же время этот лекарственный препарат помогает школьникам и студентам улучшить память и стимулировать деятельность мозга при высоких нагрузках в период напряженной учебы.

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