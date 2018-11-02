13:10
2 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
      Вєсті Кремля
      21:51, 1 ноября
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, 1 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      В Украине временно запретили популярный успокаивающий препарат производства России

      180 Читати новину українською
      В Украине временно запретили "Глицин" российской фирмы "Биотики"
      В Украине временно запретили "Глицин" российской фирмы "Биотики" / Соцсети

      Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела временный запрет на лекарственное средство "Глицин" производства ООО "Медицинский научно-производственный комплекс "Биотики", что зарегистрирован в России.

      Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

      Читайте также: В Украине запретили несколько препаратов от опасных болезней

      Как утверждают в Гослекслужбе, говорится о таблетках сублингвальныхе "Глицин" по 100 мг № 50 (50х1) в блистерах серии 0720317.

      Гліцин, заборона. таблетки, Держлікслужба

      Говорится о таблетках сублингвальных "Глицин" по 100 мг № 50 (50х1) в блистерах серии 0720317 российской фирмы "Биотики"

      Так, согласно анализам, светопропускание препарата в очищенной воде было заниженным, а разница в величинах светопропускания смесей Б и А препарата – завышенной.

      Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства "Глицин", таблетки сублингвальные по 100 мг № 50 (50х1) в блистерах, серии 0720317, производства ООО "Медицинский научно-производственный комплекс "Биотики", Российская Федерация, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средств и контролю за наркотиками,
      – добавляют в службе.

      К слову, недавно Кабмин принял новую концепцию реформирования закупки лекарств и медицинских изделий. Следовательно, теперь для каждого препарата будет подобран оптимальный и удобный путь "доставки" к пациенту.

      Что такое глицин? Это простая аминокислота, один из элементов, образующих цепочки ДНК. Глицин совершенно естественным образом вырабатывается в нашем теле постоянно, и постоянно расходуется.

      Для чего применяют медицинский препарат "Глицин"? Глицин способен оказывать нейромедиаторное влияние, он снимает симптомы чрезмерного возбуждения и нормализует процессы торможения. На практике это выражается в росте работоспособности, улучшении процесса засыпания, в уменьшении раздражительности и конфликтности человека. Кроме того, он помогает восстановить функции мозга после травм и перенесенного инсульта. Также его применяют для лечения гипертонии. Имеет он еще антиоксидантное действие, а также способствует выведению и нейтрализации токсинов, в том числе алкогольных. В то же время этот лекарственный препарат помогает школьникам и студентам улучшить память и стимулировать деятельность мозга при высоких нагрузках в период напряженной учебы.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Новости Украины Медицина Депрессия Лекарства
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Битва титанів: який хитрий план задумали Порошенко та Тимошенко на виборах
      сегодня , 13:00 Битва титанів: який хитрий план задумали Порошенко та Тимошенко на виборах
      Роман Кравець
      Почему Украина – бедная страна?
      сегодня , 12:00 Почему Украина – бедная страна?
      Блог Соцмережі
      О войне на Донбассе и дружбе с Кличко: эксклюзивное интервью с рок-легендой Deep Purple
      сегодня , 11:19 О войне на Донбассе и дружбе с Кличко: эксклюзивное интервью с рок-легендой Deep Purple
      Єлизавета Герасимюк
      Сроки инфекционных болезней: сколько времени больной может заразить других – инфографика
      сегодня , 10:02 Сроки инфекционных болезней: сколько времени больной может заразить других – инфографика
      Что изменится для украинцев в ноябре: новые цены, штрафы и сервисы
      сегодня , 09:04 Что изменится для украинцев в ноябре: новые цены, штрафы и сервисы
      Яніна Ткачук
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук