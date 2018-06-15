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В Украине введут обязательное лицензирование врачей: основные изменения

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Обязательное лицензирование врачей в Украине
Обязательное лицензирование врачей в Украине / zn.ua

В Украине до 2024 года введут обязательное лицензирование врачей. Без лицензии медик не будет иметь права занимать должность. Как будет происходить реформа – рассказала на брифинге и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Как будут лицензировать практикующих врачей

Изменения на законодательном уровне Минздрав планирует ввести уже в конце 2018 года. Переходный период продлится 5 лет – с 2020 по 2024 год. После 2024 года врачи без лицензии не смогут работать на своей работе. Каждый врач будет иметь личное профессиональное портфолио, фиксацию своей истории медицинской практики.

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Чтобы получить лицензию, каждый практикующий врач в течение этого переходного периода должен сдать независимое тестирование по международным стандартам. Эту лицензию должны признать страны Евросоюза, США, Канада, Япония и Израиль.

Каждые 2-3 года врач должен подтверждать свою лицензию соответствующим обучением. Сейчас это называется последипломным образованием. Однако, для продления лицензии врачи теперь не будут привязаны к Институту последипломного образования, они смогут сами выбирать, где хотят учиться. За все виды образования врачу будут начисляться определенные баллы.

Это не только институт последипломного образования, но и международные конференции, онлайн-курсы, другие способы, чтобы набрать баллы,
– рассказала Супрун.

Кроме того, врач может потерять лицензию, если на него были жалобы. "Если будут какие-то жалобы против врача, лицензию могут приостанавливать", – отметила глава Минздрава. Сейчас, по словам Супрун, даже коллективные жалобы против врачей остаются безадресными. Лицензирование же введет личную ответственность врача за свою работу.

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Супрун подчеркнула, что проблема квалификации врачей очень остро стоит в Украине, когда началась программа выбора врачей первичного звена.

Сейчас нет механизма, чтобы мы могли контролировать, какие врачи хорошие, а какие на самом деле те, с которыми мы не должны работать. И сейчас очень трудно пациентам, потому что они не понимают, профессиональный ли это человек, стоит ли ему доверять,
– отметила и.о. министра здравоохранения.

По ее словам, профессиональное лицензирование поможет пациентам понять, что врач имеет соответствующее обучение, профессионализм и достаточный рабочий стаж. А врачу с лицензией не надо будет никому ничего доказывать.

Изменения в системе медицинского обучения

Супрун подчеркнула, что Минздрав не только вводит государственное лицензирование, а меняет в целом систему медицинского обучения. В частности, уже в этом году для поступления в медицинское учебное заведение абитуриент должен иметь не менее 150 баллов по профильным предметам (как на государственную, так и на платную формы обучения).

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Кроме того, в этом году вводят новую программу магистров. Единый государственный квалификационный экзамен для них уже разработан, этот экзамен будут сдавать весной. Всем магистрам будут выдвигать следующие требования: профессиональный английский язык, международный экзамен IFOM, клинический практический экзамен. Если они не сдадут экзамен, они смогут пересдать его только один раз – такова международная практика.

Только после 10-ти лет обучения врач сможет получить профессиональную лицензию и иметь полноценное право на профессию.

Теги: Новости Украины Лечение Здоровье Медицина Законодательство Медицинская реформа Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 канал
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