В Украине зафиксирован угрожающий рост заболеваемости корью, – МИНЗДРАВ
Только за последнюю неделю корью в Украине заболели 1319 человек, а с начала года – более 35 тысяч.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
"Самые высокие показатели заболеваемости и смертности от кори фиксируются в тех областях, где меньше всего вакцинированных детей и взрослых", – добавили в ведомстве.
Читайте также: Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
В министерстве подчеркивают, чтобы украинцы не медлили и провели вакцинацию себе и детям, чтобы уберечься от кори и снизить смертность от осложнений. Вакцин достаточно – имеются более 713 тысяч доз вакцины.
Подавляющее большинство европейцев делают все прививки КПК по календарю, поэтому в 42 из 53 стран Европы удалось остановить распространение кори. Проблемными остаются те страны, где уровень охвата прививками недостаточен. К сожалению, среди этих стран есть и Украина,
– отметили в МИНЗДРАВЕ.
Читайте также: На Буковине почти 40 школьников заболели корью
Остановить вспышку кори может коллективный иммунитет – когда не менее 95% украинцев будут вакцинированными, тогда заболевание пойдет на спад.
Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.