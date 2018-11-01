14:24
1 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Алмазный дед. Кубинские планы Путина
      Вєсті Кремля
      21:42, 31 октября
      Вести.UA. Гимн пионеров от Мирошниченко. Президентские амбиции Кивы
      Вєсті.UA
      20:24, 31 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, 31 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Медицина
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      В Украине зафиксирован угрожающий рост заболеваемости корью, – МИНЗДРАВ

      194 Читати новину українською
      В Украине зафиксирован угрожающий рост заболеваемости корью
      В Украине зафиксирован угрожающий рост заболеваемости корью / ru.tsn.ua

      Только за последнюю неделю корью в Украине заболели 1319 человек, а с начала года – более 35 тысяч.

      Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

      "Самые высокие показатели заболеваемости и смертности от кори фиксируются в тех областях, где меньше всего вакцинированных детей и взрослых", – добавили в ведомстве.

      Читайте также: Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика

      В министерстве подчеркивают, чтобы украинцы не медлили и провели вакцинацию себе и детям, чтобы уберечься от кори и снизить смертность от осложнений. Вакцин достаточно – имеются более 713 тысяч доз вакцины.

      Подавляющее большинство европейцев делают все прививки КПК по календарю, поэтому в 42 из 53 стран Европы удалось остановить распространение кори. Проблемными остаются те страны, где уровень охвата прививками недостаточен. К сожалению, среди этих стран есть и Украина,
      – отметили в МИНЗДРАВЕ.

      Читайте также: На Буковине почти 40 школьников заболели корью

      Остановить вспышку кори может коллективный иммунитет – когда не менее 95% украинцев будут вакцинированными, тогда заболевание пойдет на спад.

       
      Корь – что это?
      Это опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств против которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смерти. Дети и взрослые, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Украины Здоровье Медицина Лечение Корь Министерство здравоохранения Украины Вакцина
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Единый электронный билет на транспорт в Киеве: все, что нужно знать.
      сегодня , 14:01 Единый электронный билет на транспорт в Киеве: все, что нужно знать.
      Яніна Ткачук
      Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      сегодня , 13:00 Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      Віталій Шабунін
      Почему цены на продукцию Apple в Украине вполне адекватные
      сегодня , 12:00 Почему цены на продукцию Apple в Украине вполне адекватные
      Артем Овдієнко
      Обміняли кредит на незалежність: як влада відмовилась від 110 млрд гривень інвестицій на рік
      сегодня , 11:30 Обміняли кредит на незалежність: як влада відмовилась від 110 млрд гривень інвестицій на рік
      Тетяна Острікова
      Против осенней депрессии: 10 песен октября, которые поднимут вам настроение
      сегодня , 11:00 Против осенней депрессии: 10 песен октября, которые поднимут вам настроение
      Олена Булан
      Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине
       20 сентября , 19:30
      В Украине начали по-новому начислять больничные
       1 октября , 19:37
      Можно ли перевозить пациента ногами вперед: объяснения Супрун
       20 сентября , 12:21
      В медицинские университеты будут принимать по-новому: что изменится
       22 октября , 15:17
      Украинцев будут учить оказывать домедицинскую помощь: детали
       26 октября , 18:09
      В Тернопольской области зафиксировали еще один случай ботулизма
       31 июля , 15:34
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук