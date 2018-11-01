В Украине зафиксирован угрожающий рост заболеваемости корью, – МИНЗДРАВ

Только за последнюю неделю корью в Украине заболели 1319 человек, а с начала года – более 35 тысяч.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

"Самые высокие показатели заболеваемости и смертности от кори фиксируются в тех областях, где меньше всего вакцинированных детей и взрослых", – добавили в ведомстве.

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В министерстве подчеркивают, чтобы украинцы не медлили и провели вакцинацию себе и детям, чтобы уберечься от кори и снизить смертность от осложнений. Вакцин достаточно – имеются более 713 тысяч доз вакцины.

Подавляющее большинство европейцев делают все прививки КПК по календарю, поэтому в 42 из 53 стран Европы удалось остановить распространение кори. Проблемными остаются те страны, где уровень охвата прививками недостаточен. К сожалению, среди этих стран есть и Украина,

– отметили в МИНЗДРАВЕ.

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Остановить вспышку кори может коллективный иммунитет – когда не менее 95% украинцев будут вакцинированными, тогда заболевание пойдет на спад.

Корь – что это? Это опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств против которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смерти. Дети и взрослые, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.

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