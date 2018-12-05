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      В Украине зафиксирована первая смерть от ОРВИ, – Минздрав

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      В Украине умер человек от ОРВИ
      В Украине умер человек от ОРВИ / lipetsk.kp.ru

      В Украине зафиксирован первый в сезоне осень-зима 2018 году летальный случай от риновирусной инфекции.

      Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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      "Один человек умер вследствие риновирусной инфекции", – говорится в сообщении ведомства.

      В то же время, где именно произошла трагедия – неизвестно. Также отмечается, что летальных случаев от гриппа не зарегистрировано.


      Украина близка к эпидемии гриппа и ОРВИ

      Также отмечается, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 508,5 на 100 тысяч населения. Это на 2,0 % меньше эпидемического порога по Украине.

      В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 195 740 человек, из них 68,2 % дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 12,5 % и 8,5 % соответственно,
      – отметили в МОЗ Украины.

       
      Грипп – симптомы

      • высокая температура, которая держится минимум пять дней;
      • лихорадка;
      • головная боль;
      • ломота в мышцах и суставах;
      • астения;
      • потеря аппетита;
      • возможно, тошнота;
      • кашель, который может длиться более двух недель.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Министерство здравоохранения Украины эпидемия Грипп в Украине Здоровье Медицина
      Источник: Здоров'я 24
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