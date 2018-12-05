В Украине зафиксирована первая смерть от ОРВИ, – Минздрав

В Украине зафиксирован первый в сезоне осень-зима 2018 году летальный случай от риновирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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"Один человек умер вследствие риновирусной инфекции", – говорится в сообщении ведомства.

В то же время, где именно произошла трагедия – неизвестно. Также отмечается, что летальных случаев от гриппа не зарегистрировано.



Украина близка к эпидемии гриппа и ОРВИ

Также отмечается, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 508,5 на 100 тысяч населения. Это на 2,0 % меньше эпидемического порога по Украине.

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 195 740 человек, из них 68,2 % дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 12,5 % и 8,5 % соответственно,

– отметили в МОЗ Украины.

Грипп – симптомы • высокая температура, которая держится минимум пять дней;

• лихорадка;

• головная боль;

• ломота в мышцах и суставах;

• астения;

• потеря аппетита;

• возможно, тошнота;

• кашель, который может длиться более двух недель.

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