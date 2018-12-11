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      В Украине запретили еще три препарата от высокого давления из-за вещества, которое вызывает рак

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      В Украине запретили "Валсартан" – лекарство от высокого давления
      В Украине запретили "Валсартан" – лекарство от высокого давления / pozvonochnik.guru

      В Украине наложили постоянный запрет на применение и реализацию лекарственных средств "Валсартан", "Ванатекс", "Ванатекс Комби", "Тиара Трио", для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности.

      Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в период с 5 до 10 декабря.

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      Все эти препараты содержат действующее вещество валсартан, в котором есть примесь N-nitrosodiethylamine (NDEA) в концентрации, превышающей предельную величину. Эта примесь может быть канцерогенной (вызывает рак) для человека.

      Именно поэтому Госслужба постановила изъять все серии этих препаратов:

      Порошок "Валсартан" производства "Майлан Лабораториз Лимитед", Индия.

      Валсартан
      В Украине запретили "Валсартан"

      Таблетки "Ванатекс" и "Ванатекс Комби" производства Фармацевтический завод "ПОЛЬФАРМА" С. А., Польша.

      Таблетки "Тиара Трио" производства ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", Украина.

      Раньше Здоровье 24 писало, что из-за вещества валсартан запретили таблетки "Визар А" производства "ПЛИВА Хрватска д.а.о.", Хорватия.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Медицина Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Онкозаболевания Лекарства
      Источник: Здоровье 24
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