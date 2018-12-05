В Украине запретили известное дезинфицирующее средство. Государственная служба по лекарственным средствам запретила реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Биосепт", раствор для наружного применения 96%.

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте Гослекслужбы.

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"Биосепт" запретили на основании несоответствия требованиям методов контроля качества по показателю "Оптическая плотность".

"Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, поручили безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие серии 010118 лекарственного средства "Биосепт" и при выявлении образцов этого лекарственного средства принять меры по изъятию его из обращения путем уничтожения или возвращения поставщику (производителю)", – говорится в сообщении ведомства.



"Биосепт" запретили в Украине

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