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      В Украине запретили известное дезинфицирующее средство

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      Дезинфицирующее средство для рук
      Дезинфицирующее средство для рук / Фото из соцсетей

      В Украине запретили известное дезинфицирующее средство. Государственная служба по лекарственным средствам запретила реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Биосепт", раствор для наружного применения 96%.

      Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте Гослекслужбы.

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      "Биосепт" запретили на основании несоответствия требованиям методов контроля качества по показателю "Оптическая плотность".

      "Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, поручили безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие серии 010118 лекарственного средства "Биосепт" и при выявлении образцов этого лекарственного средства принять меры по изъятию его из обращения путем уничтожения или возвращения поставщику (производителю)", – говорится в сообщении ведомства.


      "Биосепт" запретили в Украине

      "Биосепт" запретили в УкраїніБільше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Медицина Здоровье Лекарства Лечение
      Источник: Здоров'я 24
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