В Украине запретили лекарство от гипертензии и важный препарат для женщин

В Украине наложили временный запрет на применение и реализацию двух лекарственных препаратов иностранного производства.

Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Временно запрет был введен относительно препарата индийского производителя "Лизоретик", который применяется для лечения артериальной гипертензии.

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Основанием запрета препарата стало несоответствие требованиям аналитической нормативной документации к регистрационному удостоверению препарата по одному из показателей.

Также временно запрет был введен относительно препарата от гинекологических инфекций "Неотризол" индийского производства ( "Евертоджен Лайф Саенсиз Лимитед"). Причина временного запрета этого препарата – несоответствие стандартам качества.

Гослекслужба обязала все субъекты хозяйствования, которые осуществляют хранение, реализацию и использование этих медикаментов, проверить наличие запрещенных препаратов. В случае выявления удалить их из оборота и переместить под карантин.

К слову, в Украине наложили временный запрет на применение и реализацию популярного антибактериального препарата "офлоксин", изготовленного компанией "Зентива" из Чехии.

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