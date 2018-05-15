В Украине запретили опасное для здоровья пальмовое масло

Верховная Рада Украины приняла законопроект № 3871, который предусматривает запрет использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов.

Об этом сообщает УНИАН.

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За это проголосовали 233 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Отмечается, что в административном кодексе предлагают предусмотреть штрафы за производство и введение в оборот пищевых продуктов с содержанием пальмового масла – от 340-1700 грн, а за повторное нарушение в течение года – 1700-3400 грн.

Известно, что в течение девяти месяцев 2016-2017 Украина импортировала 145,7 тысячи тонн пальмового масла против 136,2 тысячи тонн годом ранее.

Чем опасно пальмовое масло? Оно и его жирные кислоты могут повышать уровень холестерина в крови и провоцировать развитие атеросклероза, тромбоза сосудов, заболеваний сердца, ожирения, что и делает пальмовое масло вредным продуктом в питании человека.



Однако его широко применяют в Украине при производстве пищевых продуктов, в частности, молочной продукции и кондитерских изделий в качестве заменителя дорогого масла, что в свою очередь приводит к удешевлению производства.