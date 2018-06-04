В Украине запретили популярные лекарственные средства

В Украине Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила временный запрет на "Натрий Хлорид" и "Глюкозу".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Натрия хлорид" производства ООО "Юрия-Фарм" запретили из-за информации о непредсказуемых побочных реакциях от применения.

Гослекслужба также временно установила запрет на реализацию и применение лекарственного средства "Глюкоза" производства ООО "Юрия-Фарм" из-за побочных реакций.

К слову, Верховная Рада Украины приняла законопроект № 3871, который предусматривает запрет использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов.

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