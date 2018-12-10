В Украине запретили популярный косметический препарат

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила реализацию, хранение и применение лекарственного средства одной серии косметического препарата "Гиалуронидаза".

Такое решение приняли в пятницу, 7 декабря.

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Речь идет о порошке (субстанции) в полиэтиленовых пакетах для фармацевтического применения "Гиалуронидаза" серии 20170508. Постоянный запрет на препарат установили из-за несоответствия по показателям "Описание", "Растворимость", "Прозрачность раствора", "Бактериальные эндотоксины".

Производителем препарата является Шанхай Линзим Биосаенсиз Лтд., Китай.

Доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БГМУ Сергей Акентьев отмечает, что гиалуронидаза широко распространена в природе. Она может содержаться в семенниках млекопитающих, бактериях, обладающих высокой инвазивностью (проникновением бактерий в тело растения или человека).

Гиалуронидазу применяют при гиперкоррекции губ, то есть при передозировке гиалуроновой кислоты (филеров), для профилактики некрозов при местном введении, при эффекте Тиндаля (изменение цвета губ), при замедленных аллергических реакциях (образование гранулем).



Гиалуронидазу применяют при гиперкоррекции губ

Эксперт добавляет, что гиалуронидаза у некоторых пациентов может вызвать побочные эффекты: тошноту, рвоту, головокружение, озноб, снижение артериального давления, анафилаксию. Передозировка этим препаратом может привести к тахикардии и остановке кровообращения.

Под запрет также попал раствор для инфузий (введение медицинских препаратов), 9 мг/мл по 100 мл в бутылках "Натрия Хлорид" серии 840418. Производителем лекарства является Общество с ограниченной ответственностью фирма "Новофарм-Биосинтез", Украина. Запрет установили из-за непредвиденных случаев побочных реакций при применении серии.

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