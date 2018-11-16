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      В Украине запретили популярный препарат от простуды и гриппа

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      В Украине запретили продажу серии препарата от гриппа и простуды "Викс Актив Симптомакс"
      В Украине запретили продажу серии препарата от гриппа и простуды "Викс Актив Симптомакс" / Соцсети

      Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Викс Актив Симптомакс" производства британской компании "Рафтон Лабораториз Лимитед".

      Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте ведомства.

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      "Запретить реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Викс Актив Симптомакс", порошок для орального раствора со вкусом лимона по 10 саше в коробке серии 62868961А1, производства "Рафтон Лабораториз Лимитед", Великобритания", – говорится в сообщении.

      Вікс актив симптомакс, заборона, ліки, застуда, грип, Держлікслужба
      В Украине запретили реализацию и применение препарата "Викс Актив Симптомакс"

      Как пояснили в Гослекслужбе, причиной такого шага стало то, что образцы препарата этой серии во время изучения стабильности не соответствовали требованиям спецификации по показателям "Парацетамол" (показатель был заниженным) и "Фенилэфрин HCl" (показатель был заниженным).

      В то же время в ведомстве учитывали, что основным признаком серии лекарственного средства является ее однородность.

      Итак, теперь после получения вышеуказанного распоряжения все аптеки должны безотлагательно проверить наличие всех серий лекарственного средства принять меры по изъятию его из обращения путем уничтожения и/или возвращения поставщику (производителю).

      Напомним, недавно Гослекслужба временно запретила лекарственное средство "Глицин" производства ООО "Медицинский научно-производственный комплекс "Биотики", что является зарегистрированным в России.

      Что такое "Викс Актив Симптомакс"?Это лекарственное средство используется для симптоматического лечения простуды и гриппа (головная боль, боль и ломота в теле, боль в горле, заложенность носа и повышенная температура). Благодаря парацетамолу он оказывает болеутоляющее, слабое противовоспалительное и жаропонижающее действие. Одновременно из-за наличия фенилэфрина гидрохлорида является противоотечным средством и действует путем сужения сосудов, уменьшая отеки, в частности отеки слизистой оболочки носа и придаточных пазух. Рекомендуется его употреблять взрослым и детям старше 15 лет.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

       
      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лекарства Медицина Грипп в Украине
      Источник: 24 канал
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