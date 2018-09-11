В Украине запретили препарат при нарушении роста

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на препарат, применяемый при дефиците гормона роста.

Об этом сообщает Гослекслужба.

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Речь идет о иммунобиологическом препарате "Соматин" серии 10118. Производителем лекарств является ООО "ФЗ "БИОФАРМА", Украина. Регистрационное удостоверение препарата – 904/13-300200000



Запрет установили из-за того, что указанная серия не была изготовлена производителем.



В Украине запретили "Соматин"



"Соматин" приписывают при нарушениях роста у детей, как терапию – для взрослых с выраженным дефицитом гормона роста.

Напомним, ранее под запрет попали капсулы "Энерлив", применяемые при заболеваниях печени.