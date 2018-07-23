В Украине запретили раствор для инъекций и этиловый спирт

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила использование раствора для инъекций и инфузий, а также этиловый спирт.

Об этом сообщает Гослекслужба.

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Речь идет о растворе для инфузий (введение растворов) "Натрия хлорид" 9 мг/мл по 400 мл, серии АА 1678 / 1-1, украинского производства ООО "Юрия-Фарм". Запрет установили из-за случаев непредвиденных побочных реакций (групповая реакция) при применении.



Под постоянный запрет попал раствор для инъекций "Актемра", который производила Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцария. Такое решение приняли из-за нарушения требований законодательства – срок годности лекарственного средства указан на упаковке.



В Украине запретили "Натрия хлорид" и "Спирт этиловый"



Гослекслужба запретила также "Спирт этиловый" 70% производства "Укрспирт", Украина из-за несоответствия требованиям к регистрационному удостоверению.



Под запрет попал "Ультравист 370", раствор для инфузий, который производит Байер Фарма АГ, Германия.

Запретили также распространение и применение таблеток от эссенциальной гипертензии "Амлосартан" серий 10118, 11117, 10118 ПАО "Фармак", Украина. Гослекслужба сняла с продажи таблетки от артериальной гипертензии "Корсар" серий 082717, 105118, 379516, 083717, 098816, 434516, 455417. Лекарство производили на ОАО "Фармак", Украина. Решение приняли из-за того, что лекарства содержат запрещенный порошок "Валсартан".



В Украине запретили "Корсар"

Напомним, что в Украине установили временный запрет на применение и реализацию таблеток "Энтеросгель ЕкстраКапс" для лечения отравлений и вывода токсинов из организма.



Под запрет также попали леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом" серии DG546.