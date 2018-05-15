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В украинских городах началась масштабная акция в поддержку избирательной реформы: видео

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Во вторник, 15 апреля, во всех городах страны происходит всеукраинская акция в поддержку избирательной реформы. Активисты требуют от Верховной Рады принять избирательный кодекс, который предусматривает проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и с открытыми списками.

Люди вышли на улицы во всех областных центрах Украины.

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Например, в Одессе под зданием облгосадминистрации собрались активисты различных политических сил – "Самопомощи", "Автомайдана", "Движения новых сил", "Национального корпуса", передает корреспондент 24 канала в прямом эфире.

Требование одно – избирательная реформа. "Нет!" мажоритарной системе выборов, "За!" открытые списки.

Видео с акции в Одессе

В Харькове на акцию в данный момент пришло 250 человек. Мероприятие охраняют правоохранители.

Избирательную реформу пришли поддержать восемь политических партий, в том числе "Самопомощь", "Движение новых сил", "Батькивщина", "Свобода".

Видео с акции в Харькове

Отметим, что избирательный кодекс приняли в первом чтении в ноябре благодаря многочисленным акциям, которые прокатились по всей стране. Он предусматривает отмену мажоритарной системы и выборы с открытыми списками. Депутаты внесли в законопроект до 4000 поправок. Сейчас профильный комитет рассмотрел лишь 10% из них. Активисты считают, таким образом нардепы пытаются саботировать реформу.

Сейчас в Украине действует смешанная система. Половину парламента выбирают из мажоритарных округов, другую – по закрытым партийным спискам. Такую систему ввели во времена Януковича. И благодаря этому в Верховную Раду до сих пор попадают депутаты, удобные для партийных лидеров.

Видеокомментарий нардепа от "Народного фронта" Леонида Емца относительно избирательной реформы



Добавим, что акция марш за избирательную реформу в Киеве запланирована на 17 мая.

Теги: Новости Украины Реформы Новости Харькова Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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