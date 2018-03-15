В Украину приехал космонавт NASA, который развернул в космосе украинский флаг

В Днепр приехал космонавт NASA Рэндольф Брезник, который развернул на орбите украинский флаг.

С Украиной его связывают родственные связи. 10 лет назад он усыновил мальчика из Днепра.

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А теперь приехал в Украину пообщаться со студентами, которые тоже мечтают стать космонавтами. Впереди у Рэндольфа три дня встреч с молодежью. Сегодня он посетит Киев и Житомир.

Во время своей четвертой поездки в Украину хочу поделиться опытом и знаниями, которые получил во время космической миссии. Кроме того, я брал некоторые вещи из Днепра на орбиту – поэтому хочу вернуть их владельцам,

– рассказал космонавт Рэндольф Брезник.

Рэндольф Брезник был в космосе дважды, 5 раз выходил в открытый космос. Именно Рэнди прошлой осенью – второй после украинского космонавта Леонида Каденюка – развернул на орбите украинский флаг.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 марта в Житомире состоится встреча с американским астронавтом, полковником ВВС США Рэндольф Джеймсом Брезником. Мероприятие будет проходить в помещении Музея космонавтики им. Сергея Павловича Королева.