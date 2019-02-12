В Украину возвращается непогода: список областей

Теплая весенняя погода, царившая в Украине последнюю неделю понемногу покинет территорию страны. На смену ей 12 февраля придет значительное похолодание с мокрым снегом и гололедом на дорогах.

Из-за ухудшения погодных условий синоптики уже объявили штормовое предупреждение. За день в областях высота снежного покрова может увеличиться до 12 сантиметров.

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12 февраля днем в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега,

– отметили синоптики.



Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий

В Киеве во вторник дожди, однако иногда будет падать мокрый снег. Также, в столице возможны сильные порывы ветра до 15-18 метров в секунду и гололеди.

Водителей призывают быть внимательными и осторожными на дорогах. По возможности им следует воздерживаться от поездок на собственном авто и не парковать его вблизи улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Пешеходам рекомендуется осторожно двигаться по тротуарам, а дорогу переходить только в установленных для этого местах.

Кроме того, 12 февраля в горах Львовской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность, снегопады и метели.

Какой будет погода в феврале?​Погода в феврале будет довольно изменчивой. В последний месяц зимы украинцам стоит ожидать резкие перепады температуры – от сильных морозов и снегопадов до оттепели и незначительного потепления. Снегопады пройдут первых числах месяца, 8-9 и с 17 по 19 февраля. В конце зимы в большинстве областей возможен снег с дождем..

Когда в Украину придет потепление?​К середине весны во многих регионах Украины все еще будет лежать снег. Потепление начнется только в конце марта – начале апреля. Тогда наступит оттепель, а температура воздуха постепенно начнет повышаться.