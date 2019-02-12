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      В Украину возвращается непогода: список областей

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      Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий
      Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий / Фото из открытых источников

      Теплая весенняя погода, царившая в Украине последнюю неделю понемногу покинет территорию страны. На смену ей 12 февраля придет значительное похолодание с мокрым снегом и гололедом на дорогах.

      Из-за ухудшения погодных условий синоптики уже объявили штормовое предупреждение. За день в областях высота снежного покрова может увеличиться до 12 сантиметров.

      Читайте также: Мороз до -30: синоптик рассказал, когда в Украине резко похолодает

      12 февраля днем в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега,
      – отметили синоптики.


      Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий

      В Киеве во вторник дожди, однако иногда будет падать мокрый снег. Также, в столице возможны сильные порывы ветра до 15-18 метров в секунду и гололеди.

      Водителей призывают быть внимательными и осторожными на дорогах. По возможности им следует воздерживаться от поездок на собственном авто и не парковать его вблизи улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Пешеходам рекомендуется осторожно двигаться по тротуарам, а дорогу переходить только в установленных для этого местах.

      Кроме того, 12 февраля в горах Львовской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность, снегопады и метели.

      Какой будет погода в феврале?​Погода в феврале будет довольно изменчивой. В последний месяц зимы украинцам стоит ожидать резкие перепады температуры – от сильных морозов и снегопадов до оттепели и незначительного потепления. Снегопады пройдут первых числах месяца, 8-9 и с 17 по 19 февраля. В конце зимы в большинстве областей возможен снег с дождем..

      Когда в Украину придет потепление?​К середине весны во многих регионах Украины все еще будет лежать снег. Потепление начнется только в конце марта  начале апреля. Тогда наступит оттепель, а температура воздуха постепенно начнет повышаться.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Погода Непогода в Украине Снег в Украине
      Источник: 24 Канал
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