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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Великобритании водохранилище покрылось льдом: невероятные фото

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Британское водохранилище Божьей Матери, расположенное недалеко от города Шеффилд в Южном Йоркшире, превратилось в ледяной сказочный водоем.

От низких температур водохранилище покрылось слоем льда, под которым образовались невероятно красивые ледяные полосы, передает The Sun.

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Удивительное явление зафиксировал фотограф Джеральд Робинсон, проезжавший мимо водоема. Увидев невероятные узоры на замерзшей воде, мужчина попросил британцев повести его на лодке к середине водохранилища.

Я увидел ледовые образования с дороги, припарковал машину и имел небольшую прогулку вдоль водохранилища. Именно тогда понял, что это снег. Я попросил мужчин, которые имели небольшую лодку, подтвердить, что это все-таки снег и лед. Все выглядело как песчаные дюны в пустыне,
— рассказал Джеральд Робинсон.

По словам экспертов, явление не является аномальным. Это просто лед, который движется по течению. Визуально он напоминает полоски, которые разделяют водоем. Из-за низкой температуры лед в воде не тает, а продолжает циркулировать по водохранилищу.

Теги: LifeStyle Великобритания Фотоновости
Источник: 24 Канал
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