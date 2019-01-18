В "Зарю" вернулся нападающий, который ранее выступал в России

В "Зарю" вернулся нападающий Филипп Будковский, который в свое время выступал за луганчан, а также играл за иностранные клубы, в частности, и в России. О возвращении игрока рассказал главный тренер Юрий Вернидуб.

В команду также вернулся Максим Белый. Кроме того, "Заря" ведет переговоры о подписании контракта с еще одним игроком, фамилию которого в клубе пока не называют.

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"Максим Белый и Филипп Будковский уже прошли школу "Зари". Здесь они стали теми футболистами, которыми являются сейчас. С хорошим именем. Где-то им не везло в дальнейшем. В тех клубах, где они были. Не так много играли, не так много забивали. У них есть большой шанс помочь команде, занять свою позицию на поле и никому ее не отдавать. За футболом они проголодались", – цитирует Вернидуба официальный сайт "Зари".

В прошлом сезоне в "Зарю" вернулись Виталий Вернидуб и Дмитрий Хомченовский. Наставник луганчан прокомментировал традицию игроков возвращаться в "Зарю".

"Возвращать тех игроков, которые были ранее привлечены за нас – это неплохо. Ребята о "Заре" не забывают. Наш клуб дал им немало. Они уходили без ссор и обид. Пришло время вернуться. Думаю, это хорошая традиция. Надеюсь, они помогут клубу занять место как можно выше. Хотелось бы снова выступать в Еврокубках", – резюмировал наставник "Зари".

Отметим, что Филипп Будковский является воспитанником "Шахтера", однако за донецкий клуб не провел ни одного официального матча. В Украине футболист выступал за "Мариуполь", "Севастополь" и "Зарю". За рубежом игрок провел немало матчей за российский "Анжи". Последним клубом форварда был французский "Сошо".

Напомним, что луганская "Заря" решила прекратить сотрудничество с Василием Приймой. Также у клуба возникли проблемы с Александром Сватко.