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      В Житомире маленький мальчик умер от кори

      38 Читати новину українською
      В Житомире умер мальчик от кори
      В Житомире умер мальчик от кори / narodna-pravda.ua

      В Житомирской областной детской больнице 1 января от кори умер мальчик в возрасте примерно 2 года и 8 месяцев.

      Об этом сообщает Berdichev.biz, со ссылкой на заместителя главного врача больницы.

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      Медик отметил, что ребенок проходил клиническое лечение от осложнения кори, подтвердил диагноз и вероятную причину смерти, проведено вскрытие.

      Заместитель главного врача города Бердичева уточнил, что умерший ребенок получил первую прививку, а вторую ему не делали, потому что он еще не достиг нужного возраста.

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      Теги: Здоровье Лечение Новости Житомира Корь Медицина
      Источник: 24 Канал
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