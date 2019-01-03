В Житомире маленький мальчик умер от кори
В Житомирской областной детской больнице 1 января от кори умер мальчик в возрасте примерно 2 года и 8 месяцев.
Об этом сообщает Berdichev.biz, со ссылкой на заместителя главного врача больницы.
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Медик отметил, что ребенок проходил клиническое лечение от осложнения кори, подтвердил диагноз и вероятную причину смерти, проведено вскрытие.
Заместитель главного врача города Бердичева уточнил, что умерший ребенок получил первую прививку, а вторую ему не делали, потому что он еще не достиг нужного возраста.
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Источник: 24 Канал
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