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      В животных принтах: Наоми Кэмпбелл похвасталась стройной фигурой на обложке глянца

      17 Читати новину українською
      Наоми Кэмпбелл
      Наоми Кэмпбелл / Vogue Arabia

      48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл стала главной героиней нового выпуска арабского глянцевого журнала Vogue.

      Новые фото Наоми опубликовала на своей странице в Instagram.

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      Супермодель позировала в ярких образах с популярными в этом сезоне животными принтами. Вместе с фотографом Крисом Коллсом они создали две обложки для ноябрьского выпуска арабского Vogue.

      Кроме того, Наоми дала редкое интервью изданию, в котором рассказала даже о личной жизни.

      Я бы с удовольствием стала мамой. Я ни от чего не отказываюсь в жизни... Я приняла свои ошибки и извлекла из них урок. И я не стану заложником ошибок,
      – призналась Кэмпбелл.


      Наоми Кэмпбелл для Vogue Arabia


      Наоми Кэмпбелл для Vogue Arabia

      Теги: LifeStyle Мода Наоми Кэмпбелл
      Источник: 24 Канал
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