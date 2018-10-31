В животных принтах: Наоми Кэмпбелл похвасталась стройной фигурой на обложке глянца

48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл стала главной героиней нового выпуска арабского глянцевого журнала Vogue.

Новые фото Наоми опубликовала на своей странице в Instagram.

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Супермодель позировала в ярких образах с популярными в этом сезоне животными принтами. Вместе с фотографом Крисом Коллсом они создали две обложки для ноябрьского выпуска арабского Vogue.

Кроме того, Наоми дала редкое интервью изданию, в котором рассказала даже о личной жизни.

Я бы с удовольствием стала мамой. Я ни от чего не отказываюсь в жизни... Я приняла свои ошибки и извлекла из них урок. И я не стану заложником ошибок,

– призналась Кэмпбелл.



Наоми Кэмпбелл для Vogue Arabia



Наоми Кэмпбелл для Vogue Arabia