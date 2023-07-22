Лукашенко экономить не будет, – Свердлов рассказал, как белорусский диктатор обеспечивает "Вагнер"

В последние дни в Беларусь прибывали из России отряды ЧВК "Вагнера". По официальной информации они уже проводят учения с военными регулярной армии Беларуси.

Хотя "Вагнер" – частная военная компания, содержит ее Александр Лукашенко на средства из бюджета Беларуси. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор "Еврорадио" (Беларусь) Павел Свердлов.

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Скажет белорусам затянуть пояса

Недавно Лукашенко подписал закон, согласно которому общая белорусско-российская группировка будет содержаться на налоги белорусов. Имеется в виду обеспечение вагнеровцев жильем, питанием, горючим, медицинскими услугами и т.д.

На такие же нужды рядовых белорусов Лукашенко не тратил бюджетные средства. Ведь их, например, не обеспечивали бесплатным топливом. Да и бесплатная медицина в Беларуси понятие достаточно условное. А вагнеровцев можно обеспечить всем этим безвозмездно, потому что такие договоренности,

– подчеркнул главный редактор.

За чей счет будут финансироваться вагнеровцы в Беларуси: смотрите видео

Можно предположить, что содержание вагнеровцев выльется бюджету Беларуси в крупную сумму. Однако белорусские власти оправдают такие расходы тем, что идет война и нужно позаботиться о безопасности страны.

"Белорусским учителям и врачам Лукашенко скажет, что, мол, "враг на пороге", нужно затянуть пояса и потерпеть пару лет, а потом еще. А вот на вагнеровцах Лукашенко экономить не будет", – уверен Павел Свердлов.

Что известно о перемещении вагнеровцев в Беларусь

Первая колонна наемников ЧВК "Вагнера" прибыла в Беларусь 15 июля. Они расположились в полевом лагере недалеко от города Осиповичи в Могилевской области.

В последующие дни в Беларусь перемещались новые колонны вагнеровцев. По состоянию на 18 июля вблизи Осиповичей находилось от 500 до 700 наемников из ЧВК "Вагнера".

Кроме того, 19 июля на территории воинской части в поселке Цель, которое является местом дислокации вагнеровцев, зафиксировано не менее 485 единиц техники. В частности, примерно 45 автобусов различных модификаций, 55 тентовых фур, 65 грузовиков, 320 автомобилей.