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Вакарчук и Гудимов устроили душевный концерт во Львове: видео

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Святослав Вакарчук и Павел Гудимов снова вместе на одной сцене. Фронтмен группы "Океан Эльзы" и бывший гитарист коллектива объединились ради благородной цели. Музыканты устроили во Львове камерный концерт, чтобы поддержать семью друга, который внезапно ушел из жизни.

Более сотни зрителей, камерная сцена в таком же небольшом зале – там звучат первые песни "Океана Эльзы" львовского периода: "Каменный лес" и "Отпусти".

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Между этими песнями вплетаются воспоминания об Олеге Мосесове, как человеке, который переживал первые творческие мгновения "ОЭ".

Поскольку он хорошо разбирался в музыке, то он говорил: вот здесь-то ему не хватает, тут ему что-то нравится, здесь, наоборот, можно что-то усилить. То есть, он был так называемым критиком. Но с другой стороны – он делал функцию пиар-менеджера: договаривался с журналистами, – рассказал лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Идея устроить благотворительный концерт Вакарчука и Гудимова возникла сразу после того, как в декабре 2017 года Олега внезапно не стало.

Знаете, это не есть такое понятие, как благотворительность или помощь, это соучастие и сочувствие, потому что Олег для нас – близкий человек. И не смотря на то, что он ушел из жизни, он остался в нашей жизни. Поэтому все мы будем объединены той памятью, воспоминаниями о нем,
– сказал бывший гитарист группы "Океан Эльзы" Павел Гудимов.

Камерная душевная атмосфера и благотворительная цель концерта не оставила равнодушными слушателей.

Это очень важно, когда музыканты держатся и показывают пример, когда они могут поддержать своего коллегу, человека, который был важен для их становлени,
– прокомментировала слушательница Наталья Попович.

Благодаря концерту для сына Олега Мосесова – 13-летнего Даниила, удалось собрать приблизительно 250 тысяч гривен. Их хватит для того, чтобы парень на протяжении почти трех лет полноценно готовился к шахматным турнирам. Ведь спорт – это его мечта и цель жизни. Он уже активно выступает на соревнованиях и показывает завидные результаты.

Автор: Юлия Девда
Теги: Новости Украины Музыка Новости Львова благотворительность Концерты Святослав Вакарчук
Источник: 24 канал
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