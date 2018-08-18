Вакарчук отреагировал на смерть бывшего концертного директора "Океана Эльзы"

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук прокомментировал смерть бывшего концертного директора музыкальной команды Богдана Уцехи.

Об этом свидетельствует сообщение музыканта в его Twitter-аккаунте.

24 канал сообщал, что 17 августа умер Богдан Уцеха – бывший концертный директор группы "Океан Эльзы", а также директор групп ТНМК и "Скай". Мужчина имел проблемы с сердцем.

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"Не стало Богдана Уцехи. В свое время он был нашим концертным менеджером и очень нам помогал. Но самое главное, он всегда был очень светлым человеком. Жаль, что так рано ... Покойся с миром, Бодя!", – написал Вакарчук.