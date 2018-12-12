Испанская "Валенсия" дома примет английский "Манчестер Юнайтед". "Летучие мыши" досрочно вышли в Лигу Европы, поэтому лишены мотивации. А вот "красные дьяволы" заинтересованы в победе, которая может им гарантировать первое место в группе H. Поединок "Валенсия" – "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть онлайн в Украине.

Стоит отметить, что на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2", которые имеют право показывать матчи Лиги чемпионов в Украине, будут транслировать другие матчи ("МанСити" – "Хоффенхайм" и "Шахтер" – "Лион"), игру "Валенсия" – МЮ по телевидению посмотреть не удастся. Зато ее можно будет посмотреть онлайн на сервисе интернет-телевидения OLL.TV.

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Кроме прямой трансляции на сайте можно будет просматривать и моменты матча "Валенсия" – "Манчестер Юнайтед". Но стоит отметить, что доступ к трансляции требует регистрации и является платным. За 39 гривен можно просматривать видео 24 часа. Месячный абонемент обойдется в 69 гривен.

Напомним, матч "Валенсия" – МЮ состоится в среду, 12 декабря. Начало встречи в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 канала.