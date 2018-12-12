21:47
12 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эксперименты дочери Путина. Избушка скандальной Захаровой
      Вєсті Кремля
      23:22, 11 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, сегодня
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ

      Валенсия – Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

      26 Читати новину українською
      Валенсия – Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн
      Валенсия - Манчестер Юнайтед смотреть онлайн

      Испанская "Валенсия" дома примет английский "Манчестер Юнайтед". "Летучие мыши" досрочно вышли в Лигу Европы, поэтому лишены мотивации. А вот "красные дьяволы" заинтересованы в победе, которая может им гарантировать первое место в группе H. Поединок "Валенсия" – "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть онлайн в Украине.

      Стоит отметить, что на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2", которые имеют право показывать матчи Лиги чемпионов в Украине, будут транслировать другие матчи ("МанСити" – "Хоффенхайм" и "Шахтер" – "Лион"), игру "Валенсия" – МЮ по телевидению посмотреть не удастся. Зато ее можно будет посмотреть онлайн на сервисе интернет-телевидения OLL.TV.

      Читайте также: Шахтер – Лион: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

      Кроме прямой трансляции на сайте можно будет просматривать и моменты матча "Валенсия" – "Манчестер Юнайтед". Но стоит отметить, что доступ к трансляции требует регистрации и является платным. За 39 гривен можно просматривать видео 24 часа. Месячный абонемент обойдется в 69 гривен.

      Напомним, матч "Валенсия" – МЮ состоится в среду, 12 декабря. Начало встречи в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 канала.

      Теги: Лига чемпионов Футбол Спорт Манчестер Юнайтед
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Теннис: на Internazionali d'Italia Мария Шарапова в двух сетах победила Кристину МакХейл
       15 мая 2012 , 18:31
      Велогонщик Марк Кавендиш одержал вторую победу в сезоне
       6 февраля 2013 , 01:28
      Лидерство остается в Мадриде. "Реал" - "Райо Вальекано" - 5:1. ВИДЕО
       8 ноября 2014 , 22:59
      "Бросок шапки не способен перечеркнуть блестящую карьеру Луческу". Наставнику "Шахтера" - 70!
       29 июля 2015 , 10:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук