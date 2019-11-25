Вандалы нарисовали свастику на памятнике Шолом-Алейхему в Киеве: полиция открыла дело
В Киеве хулиганы разрисовали свастикой памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему. Раввин опубликовал фото памятника с нанесенным красной краской символом нацистов.
Об этом главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман сообщил на своей фейсбук-странице.
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Памятник расположен на улице Рогнединской – неподалеку от синагоги на улице Шота Руставели.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что антисемитский акт в отношении памятника Шолом-Алейхему требует оперативного расследования.
Антисемитский акт в отношении памятника Шолом-Алейхему в Киеве отвратительный и ужасный,
– заявил глава МИД.
В то же время следственный отдел Печерского районного управления полиции Киева начал уголовное производство по факту осквернения памятника украинскому еврейскому писателю Шолом-Алейхему в центре Киева.