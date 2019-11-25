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      Вандалы нарисовали свастику на памятнике Шолом-Алейхему в Киеве: полиция открыла дело

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      Оскверненный памятник Шолом-Алейхему

      В Киеве хулиганы разрисовали свастикой памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему. Раввин опубликовал фото памятника с нанесенным красной краской символом нацистов.

      Об этом главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман сообщил на своей фейсбук-странице.

      К теме: Розовый Самсон: вандалы изуродовали один из самых известных фонтанов Киева – фото

      Памятник расположен на улице Рогнединской – неподалеку от синагоги на улице Шота Руставели.

      Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что антисемитский акт в отношении памятника Шолом-Алейхему требует оперативного расследования.

      Антисемитский акт в отношении памятника Шолом-Алейхему в Киеве отвратительный и ужасный,
      – заявил глава МИД.

      В то же время следственный отдел Печерского районного управления полиции Киева начал уголовное производство по факту осквернения памятника украинскому еврейскому писателю Шолом-Алейхему в центре Киева.

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Полиция Новости Украины Новости Киева Вадим Пристайко
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