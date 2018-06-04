Варенье из клубники: рецепты ароматного десерта – традиционный, с перцем чили и мятой

Вкус клубники – это вкус лета! Кто же будет спорить? Чтобы наслаждаться этим вкусом и зимой – приготовьте варенье из клубники. Кроме традиционного рецепта предлагаем вам быстрый рецепт варенья из клубники, а также рецепт конфитюра с шоколадом и перцем чили! Как приготовить нежное варенье или оригинальный конфитюр из клубники – читайте дальше.

Варенье из клубники содержит в себе много витаминов и полезных веществ, которые необходимы организму в период сильных зимних морозов. Традиционно варенье из клубники варили по несколько часов, но мы предлагаем более быстрый рецепт, а также расскажем, как сварить варенье с мятой и соединить клубнику с перцем чили.

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Традиционный рецепт варенья из клубники

Всем привычный рецепт приготовления варенья из клубники хоть и не сложный, но очень хлопотный по времени, поэтому запасайтесь терпением!

Ингредиенты для варенья из клубники:

– клубника – 1 кг;

– сахар – 1 кг.

Традиционный рецепт варенья из клубники

Традиционный рецепт приготовления варенья из клубники:

1. Помойте и переберите клубнику. Выложите в глубокую кастрюлю и засыпьте сахаром. Оставьте на 5-6 часов, чтобы клубника пустила сок.

2. После того поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. После этого огонь уменьшите и варите еще 5 минут, постоянно снимая пену.

3. Снимите кастрюлю с огня, дайте ей немного остыть и накройте полотенцем. Оставьте варенье полностью остывать (время зависит от объема кастрюли и варенья). Когда остынет – снова поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 5 минут. Снимите с плиты и снова оставьте до полного охлаждения.

4. Повторите эту же процедуры в третий раз. После полного остывания выкладывайте варенье в банки и закрутите крышками. Варенье, приготовленное таким способом, позволяет клубнике не превратиться в пюре, а сохранить свою форму. В результате вы получите варенье, которое состоит из красивых наливных ягод клубники и сиропа.

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Быстрый рецепт варенья из клубники

Предыдущий рецепт клубничного варенья требует много хлопот и времени. Но можно пойти другим путем – приготовить варенье из клубники намного быстрее, а по вкусу его будет трудно отличить.

Ингредиенты для варенья из клубники:

– клубника – 1 кг;

– сахар – 1,5 кг;

– вода – 1,5 стакана.

Быстрый рецепт варенья из клубники

Быстрый рецепт приготовления варенья из клубники:

1. Помойте и переберите клубнику. В кастрюле смешайте сахар и воду, поставьте на огонь и варите, пока смесь не станет вязким сиропом.

2. Выложите в сироп клубнику и варите 5 минут. Снимите с огня и накройте кастрюлю крышкой, а также закутайте в теплое полотенце.

3. После того, как варенье остынет, его можно разливать по банкам и закрывать пластиковыми крышками.

Конфитюр из клубники с шоколадом и перцем чили

Ингредиенты для конфитюра из клубники:

– клубника – 1 кг;

– сахар – 1 кг;

– горький, черный шоколад – 100 гр;

– 1 перец чили.

Конфитюр из клубники с шоколадом и перцем чили

Рецепт приготовления конфитюра из клубники с шоколадом и перцем чили:

1. Помойте клубнику и просушите ягоды. Очистите перец чили от семян и нарежьте максимально мелкими кубиками.

2. Засыпьте перец 1 ст.л. сахара на 2-3 часа. Оставшимся сахаром засыпьте клубнику в кастрюле на 2-3 часа.

3. Поставьте кастрюлю с клубникой на огонь и варите на слабом огне, постоянно помешивая, до средней густоты. Добавьте перец и доведите до кипения. Выложите кусочки шоколада и хорошо перемешайте. Готовый конфитюр разлейте в стерилизованные баночки. Храните в холодильнике.

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Рецепт варенья из клубники с мятой и лимоном

Ингредиенты для варенья из клубники:

– клубника – 1 кг;

– сахар – 1 кг;

– 2 лимона;

– свежая мята – 100 гр.

Рецепт варенья из клубники с мятой и лимоном

Рецепт приготовления варенья из клубники с мятой и лимоном:

1. Помойте и просушите клубнику. Выложите клубнику в кастрюлю с толстым дном, пересыпая сахаром. Оставьте на несколько часов, чтобы ягоды пустили сок.

2. Помойте и просушите мяту, отделите листья от стеблей. Лимон хорошо помойте и снимите тонкий слой цедры, порежьте на небольшие кусочки (пленку нужно удалить, поскольку она будет горчить).

3. Кастрюлю с клубникой поставьте на огонь, добавьте лимон и варите 15-20 минут. Положите мяту и цедру и хорошо перемешайте. Варите еще 15-20 минут на слабом огне, снимая пену и аккуратно помешивая.

4. Разливайте горячее варенье в стерилизованные банки и закатывайте. Переверните банки, заверните их в полотенце и оставьте до полного остывания.

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Советы по приготовлению варенья из клубники

Как вы уже поняли, процесс приготовления клубничного варенья может быть разным. Но не смотря на то, какой рецепт вы выберете, существуют определенные секреты приготовления этой вкуснятины.

Не оставляйте засыпанные сахаром ягоды дольше чем на ночь, иначе они прокиснут и варенье будет иметь далеко не идеальный вкус. Если клубника не только что собранная, то в сахаре ее не стоит держать больше 3-4 часов.

Очень тщательно перебирайте клубнику, очищая не только от листьев и хвостиков, но и от гнилых ягод – они негативно влияют на вкус конечного продукта.

Перед разливкой варенья по банкам их обязательно надо стерилизовать. Для этого достаточно на несколько минут поставить их на решетку над паром.

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