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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Ломаченко не интересует Педраса, а лишь его чемпионский пояс: анонс боксерского поединка

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      Ломаченко – Педраса: анонс на бой 8 декабря 2018
      Ломаченко – Педраса анонс

      2018 год получился по-настоящему насыщенным и успешным для украинских боксеров. При этом, мы увидели еще не все запланированные поединки. Совсем скоро, в ночь на 9 декабря, нас ожидает бой Василия Ломаченко против пуэрториканца Хосе Педраса в легкой весовой категории. Это будет первая защита чемпионских поясов по версиям WBA и The Ring украинцем. А вот Хосе поставит на кон свой титул чемпиона WBO.

      Ломаченко – Педраса. Главное

      Что: объединительный бой за титулы чемпиона WBO, WBA и The Ring в легкой весовой категории
      Где: Madisson Square Garden, Нью-Йорк, США
      Когда: 8 декабря (ночь на 9 декабря в Украине)
      Трансляция: телеканал "Интер" (около 05:00 9 декабря), онлайн-трансляция на сайте 24 Канала.

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      Перед боем и выбор соперника

      Последний свой бой Василий Ломаченко провел еще в мае 2018 года. После этого украинец лег на операционный стол из-за травмы плеча. И почти четыре месяца восстанавливался. Все шло по плану, и сам боксер имел немало времени не только на восстановление, но и отдых. Он часто встречался с известными в США лицами, делая себе хорошую рекламу.

      Однако Василий стремился вернуться в ринг. И хотел, чтобы его будущим соперником стал Майки Гарсия. Именно последний и является чемпионом мира в легком весе по версии WBC. Однако американец, несмотря на заявления о желании боксировать против Ломаченко перешел в более высокую весовую категорию. Поэтому украинцу пришлось выбирать других соперников. Им и стал Хосе Педраса. А точнее его пояс чемпиона по версии WBO. Сам же Василий заявил, что ему не нравится стиль Хосе, который, по мнению Ломаченко, построенный от защиты. Украинец также добавил, что его интересует не Педраса, а только его титул.

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      Интересно, что это уже третий бой Ломаченко против представителей Пуэрто-Рико. С боксерами из этой страны Василий пока что встречался чаще всего, на втором месте идут представители США и Мексики – по два поединка.

      Педраса про Ломаченко

      Перед боем члены команды Хосе Педраса называют Ломаченко одним из лучших боксеров мира, но обещают, что найдут способ выиграть поединок. Впрочем, кроме них в это мало кто верит. Не похоже, чтобы кто-то из экспертов воспринимал пуэрториканца, как достойного соперника украинского чемпиона.

      "Я знаю, что это будет непростой поединок, я буду встречаться с одним из лучших боксеров мира. У него потрясающие возможности, но я также знаю, что умею многое. Мне важно сфокусироваться на победе. Пуэрто-Рико заслуживает момент счастья и я дам им это", – заявил Педраса.

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      Деньги за бой

      Гонорары боксеров пока не назывались. Известно лишь, что за прошлый бой с Бельтраном, Педраса получил 125 тысяч долларов, тогда как Ломаченко после победы над Ригондо разбогател на 1,2 миллиона долларов. Учитывая статус этого боя, можно говорить о том, что сейчас боксеры смогут рассчитывать на солидные призовые.

      Что прогнозируют букмекеры

      Что же касается шансов на победу, то здесь почти ни у кого не возникает сомнений в успехе Василия. Аналитики Patimatch дают ему 90% на победу и 94% на то, что украинец отправит своего соперника в нокаут. Кстати, если верить котировкам, это произойдет в 6-7 раунде.

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      Теги: Спорт Бокс Ломаченко – Педраса Василий Ломаченко
      Источник: 24 Канал
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