Василий Ломаченко может остаться без объединительного поединка

Потенциальный бой украинского обладателя титула WBA в легком весе Василия Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира против Майки Гарсии оказался под угрозой после того, как американский боксер сделал свой пояс IBF вакантным.

Таким образом, обязательный претендент Ричард Комми сразится за этот титул с следующим в списке претендентов – россиянином Исой Чаниевым.

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Майки Гарсия рассматривался как один из потенциальных кандидатов на бой с Василием Ломаченко в следующем году. Ожидалось, что Ломаченко и Гарсия проведут объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Теперь эксперты считают, что бой Ломаченко – Гарсия не состоится, потому что американец планирует подняться в первый полусредний вес ради боя против Эррола Спэнса.

Напомним, что свой следующий бой Ломаченко проведет против Хосе Педрасы 8 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO.

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